Hilfe für leere Kinos: Fans sollen Werbung schauen

Für gewöhnlich ist Werbung im Kino das, was der Filmfreund durchtauchen muss, bis der gewünschte Streifen endlich startet. Das Coronavirus stellt die Verhältnisse nun aber auf den Kopf. Mit dem aktiven Schauen von Reklame am heimischen Computer können Cinephile ihr konkretes Lieblingskino in Zeiten der virusbedingten Sperre unterstützen.