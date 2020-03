Beauty-Tipps von Kosmetikerin über WhatsApp

Genau hier setzt „Show me your skin“, die innovative Online-Beratung von Babor Beauty Spa Wien an. Alles was man dazu braucht, ist ein Handy, WhatsApp und eine aufrechte Internet-Verbindung. Und schon weiß man sich wieder in den bewährten Händen seines Beauty-Experten, der einem zu allen Beauty-Fragen und Haut-Anliegen zur Verfügung steht.