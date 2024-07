Hier gibt‘s die Smartphone-Spitzenmodelle billiger

Wer etwas mehr Budget hat, aber unter der Schmerzgrenze von 1000 Euro bleiben will, kann sich das OnePlus 12 näher ansehen. Bereits zu haben um die 820 Euro. Es kommt mit vielen seinen Features an absolute Oberklasse-Handys wie das Galaxy S24 Ultra heran, kostet aber deutlich weniger. Und: das mitgelieferte Netzteil ladet den Akku in einer halben Stunde randvoll. Schafft sonst keiner.