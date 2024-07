Darf man sich für seine Freunde schämen?

Einer meiner besten Freunde ist ein Speisekartenänderer. Das ist keine offizielle Berufsbezeichnung, sondern die einzige Möglichkeit, sein bizarres Verhalten zu benennen und zu beschreiben: Mein Freund ist – seit ich ihn kenne – in keinem Restaurant fähig eine Speise so zu bestellen, wie sie in der Speisekarte abgedruckt ist.