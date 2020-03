Klopapier-Challenge: Nun kommt Kimi Raikkönen dazu

Nun auch Kimi Raikkönen. Nachdem sämtliche Fußballer wegen ihrer Vorbildrolle oder aus Langeweile sich der Klopapier-Challenge verschrieben hatten, kommt nun auch ein sehr bekannter Name aus der Formel-1. Auch Kimi Riakkönen hat jetzt die Gelegenheit, seine Fans zum Zuhausebleiben aufzufordern und seine Gaberl-Fähigkeiten zu zeigen. Diese halten sich zwar in Grenzen, aber unter diesen Trainingsumständen ist das nur mehr als verständlich. Ladies and Gentlemen: Kimi Raikkönen als Jongleur mit Hindernissen.