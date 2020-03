„Ich bin sicher, dass alles gut wird“

Pater Johannes Paul Chavanne vom Stift Heiligenkreuz ist Österreichs Olymia-Seelsorger. Seit 2014 reist er mit Österreichs Sportlerinnen und Sportlern zu den Olympischen Spielen und den Paralympics. Aber nicht nur deswegen suchen mehrere Spitzenathleten derzeit den Kontakt zu ihm: „Sie haben die gleichen Sorgen und Fragen wie alle anderen Menschen auch.“ Großen Respekt hat der Pfarrer vor den Heeressportlern, die in der Coronakrise in der Gesellschaft mithelfen, wo sie können: „Das ist großartig.“ Auch die Video-Botschaften von Fußball-Stars und anderen prominenten Sportlern in den sozialen Netzwerken begrüßt der Geistliche: „Sie kommen ihrer so wichtigen Vorbildfunktion wirklich gut nach.“