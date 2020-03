Trotz Corona: UEFA setzt auf CL-Finale am 27. Juni

Anschließend könnten Partien im normalen Modus auch an den Wochenenden und parallel zu den nationalen Ligen stattfinden. Können die Wettbewerbe erst später wieder starten, müsste der Zeitplan weiter gestrafft werden. Mögliche Optionen wären dann ein Final-Four-Turnier in den Final-Städten oder der Verzicht auf Hin- und Rückspiele in den noch ausstehenden K.-o.-Runden. Das Heimrecht würde für die betroffenen Partien dann ausgelost werden.