Bettlerpaar führte die Räuber zu den Opfern

Der Anklage nach stellte das Paar im Dezember 2018 eine Verbindung zu vier Landsleuten her, schmiedete gemeinsam mit den unmittelbaren Räubern den Tatplan. Sie navigierten demnach die Räuber zu den Tatortenn und machten die Beute zu Geld, heißt es vom Staatsanwalt. Das Paar wusste demnach von den Waffen, von der Brutalität: Sowohl am 14. Jänner 2019 in Gröbming als auch zwei Woche später in Großarl läuteten die Räuber, schlugen ihre überraschen Opfer nieder, fesselten und knebelten sie, drohten mit Pistolen und entkamen. Dafür setzte es für das Quartett im Oktober 2019 lange Haftstrafen: zwischen 10 und 6,5 Jahren. Ähnliches droht nun dem angeklagten, bisher unbescholtenen Paar: Beide leugnen eine Mitwirkung und sind in U-Haft. Belastet werden sie durch Aussagen der Verurteilten und Zeugen.