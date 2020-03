Rund 36 Prozent aller Corona-Tests in Tirol

Vier Screening-Stationen, eine Ambulanz und mobile Teams

Im gesamten Bundesland sind neun mobile Screening-Teams unterwegs, die Abstriche vornehmen. Zudem gibt es vier Screening-Stationen, davon jeweils eine in Zams (Bezirk Landeck), in Kufstein, in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) und eine am Baggersee in Innsbruck. Darüber hinaus hat die Innsbrucker Klinik eine eigene Screening-Ambulanz eingerichtet.