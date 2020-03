Corona: EU zahlt für Rückkehr Tausender Urlauber

In Österreich landen am Donnerstagabend zwei weitere Flieger mit fast 400 Passagieren aus Spanien und Ägypten. Für Freitag sind weitere Maschinen für die Rückholung von Österreichern angekündigt. Um 11 Uhr starten vom Flughafen Teneriffa Süd 212 Passagiere gen Wien. Der Level-Flieger wird um 16.30 Uhr in Wien sein. Zur gleichen Zeit startet in Tunis eine Level-Maschine mit 210 Menschen an Bord. Für Langstreckenflüge aus dem afrikanischen bzw. asiatischen Raum laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, hieß es aus dem Außenministerium.