Blutspenden ist trotz Quarantäne erlaubt

Eine Blutspende ist auch in Quarantäne möglich, solange die Schutzmaßnahmen - beispielsweise der Sicherheitsabstand - eingehalten werden. Daher wird das Rote Kreuz Tirol auch in der aktuellen Situation Blutspendeaktionen abhalten. „Das ist von den Behörden auch dezidiert erlaubt“, so Harald Schennach, ärztlicher Leiter des Blutspendedienstes Tirol.