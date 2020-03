Wie steirische Schulen nun unterrichten

Gähnende Leere in den Klassenzimmern: Seit Montag gibt es keinen regulären Unterricht mehr, dafür bieten Schulen Betreuung an. Diese wird jedoch weniger genutzt, als ursprünglich angenommen. Gingen die Regierungsparteien anfangs noch davon aus, dass bis zu 20% der Kinder am „Nicht-Unterricht“ teilnehmen werden, so waren es am Montag in der Steiermark nur 1,4%, am Dienstag rund 0,35% und am Mittwoch nur noch 0,2%, das sind lediglich 180 von 90.800 Schülern. „Wenn uns Menschen Gefahr droht, dann wollen wir einfach bei unseren Familien sein‘‘, so Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner.