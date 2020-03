„Sie konnten das Leid in meinen Augen sehen“

Der genau weiß, was das Coronavirus in Europas am schlimmsten gebeutelten Land anrichtet. “Die 87-jährige Mutter eines guten Freundes starb, ein 41-jähriger Ex-Teamspieler von mir liegt auf der Intensivstation. Es kann also auch Jüngere treffen.„ Eine Warnung, die er auch Viennas Korbjägern am Tag vorm letzten Spiel (9. März) einimpfte. “Ich erzählte von dramatischen Zuständen, die in Österreich verhindert werden müssten. Zwar hatte ich keine Tränen in den Augen, aber sie konntendas Leid darin sehen.„