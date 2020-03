So begründet die UEFA Verschiebung der EURO

Eröffnungsspiel in Rom

Das EM-Eröffnungsspiel war für 12. Juni in Rom terminiert. Italien gilt als Epizentrum der Coronavirus-Krise in Europa. Österreich wurde bei der EM in Gruppe C gelost, Spieltermine wären am 14. Juni in Bukarest gegen einen Play-off-Sieger, am 18. Juni in Amsterdam gegen die Niederlande und am 22. Juni in Bukarest gegen die Ukraine gewesen. Der Modus mit über den gesamten Kontinent verteilten Gastgeberorten war zur Feier des 60-jährigen Jubiläum der EM gewählt worden. Im Londoner Wembley-Stadion sollen die Halbfinali und das Finale stattfinden.