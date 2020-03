Grenzübergänge in die Schweiz ab Dienstag dicht

Berufspendler sind von Sperre ausgenommen

Von diesen Maßnahmen ausgenommen sind die Berufspendler, die die Grenze täglich passieren müssen, um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Etwa 16.000 Vorarlberger haben ihren Arbeitsplatz in der Ostschweiz bzw. in Liechtenstein. Ebenfalls nicht von den Einschränkungen erfasst sind der Güter- und der gewerbliche Verkehr.