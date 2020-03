Corona-Verdacht: 65-Jähriger in Wien gestorben

Falls sich der Mann tatsächlich mit dem Virus infiziert haben sollte, wäre dies der zweite Todesfall in Österreich. „Es war ein Verdachtsfall, alles Weitere muss man klären“, so die ärztliche Direktorin des KFJ, Michaela Riegler-Keil. Der Mann sei am Samstag aus einem anderen Spital ins KFJ gebracht wurden. Weitere Details gab es vorerst nicht.