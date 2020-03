Immer mehr Todesanzeigen in der Provinz Bergamo

In dem Blatt wurden vor dem Ausbruch der Coronavirus-Epidemie im Schnitt rund 20 Todesanzeigen pro Tag abgedruckt. Allein in der Freitag-Ausgabe waren es aber 138 an der Zahl (siehe Video unten), berichtet der Chefredakteur der „Dolomiten“ - der ältesten noch erscheinenden und meistgelesenen deutschsprachigen Tageszeitung in Südtirol -, Toni Ebner in einem Leitartikel. Das sei eine unvorstellbar hohe Zahl.