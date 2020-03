Putin offen für weitere Amtszeit als Präsident

Das russische Parlament hat am Dienstag, wie erwartet, in zweiter Lesung einer Reform der russischen Verfassung zugestimmt. In der Duma stimmten 382 Abgeordnete für die von Präsident Putin angestrebten Änderungen, 44 enthielten sich und es gab keine einzige Gegenstimme. Die Abgeordnete Valentina Tereschkowa sprach sich dafür aus, die bisher geltende Beschränkung der Amtszeiten für Präsidenten aufzuheben und ebnete somit den Weg für ein dauerhaftes Weiterregieren Putins.