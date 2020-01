Russisches Parlament billigt Verfassungsänderungen

Das russische Parlament hat in erster Lesung die von Präsident Wladimir Putin eingebrachten Verfassungsänderungen einstimmig gebilligt. 432 Abgeordnete der Duma stimmten am Donnerstag für das Gesetz, wie das Unterhaus mitteilte. Es habe keine Enthaltungen gegeben. Das russische Unterhaus in Moskau hat 450 Sitze.