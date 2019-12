Die Ära Wladimir Putin: 20 Jahre an der Macht

Glück hatte der neue Präsident mit externen Wirtschaftsfaktoren: In seiner ersten Amtszeit bis 2004 stiegen die Öl- und Gaspreise sukzessive, in seiner zweiten Amtszeit bis 2008 explodierten sie förmlich. Rohstoffexporte sorgten dafür, dass Milliarden Dollar in das Land sprudelten und die vormalige Dauerkrise des russischen Staatshaushalts Geschichte war. Ermöglicht wurden damit auch positive Veränderungen in den russischen Millionenstädten, die in den 90er-Jahren einen eher traurigen Eindruck vermittelt hatten.