Verschiebungen in der Bundesliga?

Bei der heimischen Bundesliga dürfte die Tendenz in Richtung Spielverschiebungen gehen, um so Geisterspiele zu verhindern. Auch die Klubs wollten in Abstimmung mit der Liga vorerst abwarten. Im Schlager der ersten Runde der Meistergruppe trifft Salzburg am kommenden Sonntag zu Hause auf Rapid. Sturm Graz empfängt den WAC, LASK den TSV Hartberg. In der Qualifikationsgruppe hat die Austria die Admira zu Gast, Mattersburg spielt gegen Altach und die WSG Tirol gegen St. Pölten.