Doppeltes Glück für einen Spätberufenen

Wären die Kirchen in Vorarlberg bei jeder Messe so gut besucht wie das Schrunser Gotteshaus am vergangenen Sonntag - die örtlichen Pfarrer würden wohl schon vor Messbeginn ein „Hallelujah!“ in den Raum schmettern. Pfarrer Hans Tinkhauser, der sich erst mit 33 Jahren dazu entschloss, Priester zu werden und Theologie zu studieren, hatte gestern jedenfalls allen Grund zur Freude. In einem feierlichen Gottesdienst wurde die Schrunser Pfarrkirche zum Münster erhoben - dem ersten in ganz Österreich. Mit dieser Aufwertung der Pfarrkirche ist die Hoffnung verbunden, dass das Gotteshaus zu einem „weiteren wichtigen Ort des geistlichen und pastoralen Lebens in Vorarlberg wird“, wie Bischof Benno Elbs erklärte.