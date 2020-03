Deutschland will 1500 Flüchtlingskinder aufnehmen

Meinungsverschiedenheiten in Österreich

In der Flüchtlingsfrage gibt es bei der türkis-grünen Koalition in Österreich Meinungsverschiedenheiten. Die Koalition werde trotzdem halten, versicherten am Sonntagabend in der ORF-Diskussionssendung „Im Zentrum“ sowohl Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) als auch die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer.