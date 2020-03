Steirische Auktionsprofis nehmen Kurs auf London

Der Brite Matt Pearce hat schon für Branchenriesen wie Apple, eBay und Google Software-Teams in Europa aufgebaut, nun ist er an Bord des Niklasdorfer Unternehmens Aurena. Seine Hauptaufgabe ist es, das Digitalteam in London aufzubauen, derzeit läuft die Suche nach den dafür notwendigen Fachkräften, die sich vor allem um Software und Produktentwicklung kümmern werden.