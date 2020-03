Warum die saudische Palast-Revolte bedeutend ist

Oligarchisches System in Erbmonarchie umgewandelt

Eigentlich rotierte die Macht in dem Königreich zwischen sieben Familien, schreibt Professor Juan Cole von der Universität Michigan. Dieses oligarchische System hätten König Salman, der seinen Sohn Mohammed bin Salman 2017 zum Kronprinzen machte, dann aber in eine Erbmonarchie nach britischem Vorbild verwandelt. Einen drohenden Aufstand hätten sie nur mit hartem Vorgehen gegen die mächtigsten Prinzen verhindern können. Ein riskanter Zug, da damit sechs Fürstenhäuser von der Monarchie ausgeschlossen wurden, so Cole.