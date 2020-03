Mehrere Tote bei Einsturz von Quarantäne-Hotel

Sperre von Hubei vor Aufhebung

Die drei Infektionen außerhalb des Epizentrums wurden in der Hauptstadt Peking und in der nordwestlichen Provinz Gansu bei aus dem Ausland eingereisten Menschen festgestellt, hieß es weiter. Die zwei Infizierten in Peking waren demnach aus Italien und Spanien gekommen. Außerdem wurden 27 weitere Tote durch das neuartige Coronavirus gezählt, alle in Hubeis Hauptstadt Wuhan. Dies war die geringste Opferzahl in China seit mehr als einem Monat. Insgesamt starben in Festlandchina 3097 Infizierte.