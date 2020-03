Immobilien-Markt trifft Senioren in Salzburg hart

An ihrem kleinen, weißen Küchentisch sitzt Waltraud Karl gern. Hier bereitet sie sich auf ihren Englisch-Unterricht vor, liest Zeitungen oder genießt einfach nur ihren Kaffee. Und: Auch hier plant sie ihren Umzug – mit rüstigen 82 Jahren. Am 2. Jänner sprach ihr Vermieter ihr knapp aufs Band, dass er die Wohnung in der Riedenburg verkaufen will, in die Frau Karl erst vier Jahre zuvor gezogen war.