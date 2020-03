Auto ging auf der A2 plötzlich in Flammen auf

Ein Auto hat am Freitagnachmittag auf der Südautobahn bei Leobersdorf (Niederösterreich) Feuer gefangen. Die Lenkerin war aus Wiener Neustadt kommend in Richtung Wien unterwegs, als sie Rauch bemerkte. „Im Kofferraum gelagerte Gasflaschen konnten rechtzeitig gesichert und gekühlt werden“, berichtete die Polizei am Samstag. Die A2 war während des Einsatzes gesperrt.