Zeller Firma verdoppelt Desinfektions-Produktion

Derzeit mache man mit Desinfektionsmitteln in drei Tagen so viel Umsatz wie normalerweise in einem Monat, so der Firmenchef. Die Lieferzeit bei Hagleitner für manche Hygienemittel beträgt bereits bis zu vier Wochen. Aufgrund der hohen Nachfrage beliefert das Unternehmen nur seine Vertriebsgesellschaften in zwölf Ländern in Europa (u.a. Deutschland, Tschechien), die 177 Vertriebspartner in 63 weiteren Ländern bekommen derzeit keine Desinfektionsmittel. Ob es bei stärkerer Ausbreitung des Coronavirus auch zu einem Exportverbot für Desinfektionsmittel in Österreich kommen könnte, erwartet der Unternehmenschef eher nicht: „Das lässt sich schwer abschätzen, ich glaube es nicht.“