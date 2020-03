Black Pumas: Der neue Stern am US-Bandhimmel

Welche Dinge haben sich in euren Leben eigentlich verändert, seid ihr vor knapp zwei Jahren so fulminant am Horizont aufgeploppt seid?

Eine Menge Dinge. (lacht) Ich bin so gut wie nie daheim, was gerade für mich, der eigentlich nicht mehr so oft auf Tour gehen wollte, natürlich anstrengend ist. Eric und ich lieben die Zeit im Studio, aber derzeit haben wir kaum Zeit dafür und können uns nicht konzentrieren. Wir sind derzeit kaum öfter als fünf Tage am Stück daheim. Zwei davon ruhst du mal aus und machst die Wäsche, an den zwei nächsten triffst du Familie und Freunde und am fünften Tag kannst du ohnehin schon wieder packen, um unterwegs zu sein. Wir nehmen dauernd Demos auf und speichern Ideen auf unseren Laptops und Smartphones, aber wir hätten so gerne Zeit, einfach konzentriert in einem Studio zu arbeiten. Derzeit geht sich das einfach nicht aus. Im Endeffekt ist uns der Schlaf derzeit wichtiger.