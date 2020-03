Coronavirus: Thailand sagt Vollmondparty ab

16 Mitglieder einer Familie in Algerien infiziert

In Algerien haben sich 16 Mitglieder einer Familie infiziert. Sie hatte Mitte Februar Besuch von einem 83-jährigen Algerier und dessen Tochter bekommen, die beide in Frankreich leben. Nach der Rückkehr nach Frankreich wurde bei den beiden das Coronavirus festgestellt - danach dann auch bei den 16 Mitgliedern der Familie in Blida.