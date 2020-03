15-Jähriger als erster Nicht-Athlet in „NBA 2K20“

Floyd war von der Make-A-Wish-Stiftung zum 2K-Hauptsitz im kalifornischen Novato eingeladen worden, um seinen Wunsch, einmal die Heimat von „NBA 2K“ zu sehen, erfüllt zu bekommen. Was er nicht ahnte: 2K nutzte die Gelegenheit, um den 15-Jährigen aufwändig per Motion-Capture-Verfahren einzuscannen und in den spielbaren Roster von „NBA 2K20“ aufzunehmen, sodass ihn Millionen Spieler weltweit zu ihren Teams hinzufügen können.