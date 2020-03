Zahl der Corona-Infizierten steigt im ganzen Land

Der Mann (30) zeigte am Sonntag Symptome und erfuhr nach seiner Rückkehr aus Wien in seinem Heimatort im Bregenzerwald, dass er in der Bundeshauptstadt mit einer am Coronavirus erkrankten Person in Kontakt gestanden war. Daraufhin meldete er sich am Mittwoch selbst über die Hotline 1450. Ein Test wurde veranlasst. Am frühen Donnerstagnachmittag sei das positive Ergebnis eingetroffen, gab Wallner bekannt. Grundsätzlich stellte der Landeshauptmann fest: „Wir haben mit dieser Situation gerechnet und sind auf das Szenario seit Längerem gut vorbereitet.“