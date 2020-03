Raffl trifft bei Sieg der Philadelphia Flyers

Mann des Spiels in New York war Mika Zibanejad. Der Schwede traf fünfmal für die Rangers, wobei er auch das entscheidende Tor nach 33 Sekunden der Overtime anschrieb. Fünf Treffer in einem Spiel waren in dieser Saison noch keinem NHL-Profi gelungen. In der Geschichte der Rangers ist Zibanejad erst der dritte Spieler, dem eine solche Ausbeute glückte. Für Washington traf Superstar Alex Owetschkin zweimal.