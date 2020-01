Teiltauglichkeit „wird sehr rasch umgesetzt“

Teiltauglichkeit soll mehr Grundwehrdiener bringen

Die teiltauglichen Rekruten könnten ihre Fähigkeiten so in anderen Bereichen einsetzen und etwa im Büro tätig sein und dazu noch Fremdsprachen- und IT-Kenntnisse erwerben. Dadurch erwartet Tanner eine steigende Anzahl an Grundwehrdienern. In Zukunft sollen nur noch junge Männer mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung vom Grundwehrdienst ausgenommen sein. „Das wird sehr rasch umgesetzt werden“, so Tanner. Einen genauen Zeitpunkt nannte sie jedoch nicht.