Zu zweit gelingt das Lernen einfach viel besser

„Wollte in der Pension etwas Sinnvolles machen“

Kennengelernt haben sich die zwei im Deutschtraining des Offenen Evangelischen Zentrums – Nemec wollte nach ihrer Tätigkeit als Lehrerin in einer Berufsschule auch in der Pension „etwas Sinnvolles machen“. Als sich das Training mit der Zeit auflöste, bot sie dem Buben Stunden an, weil er sehr engagiert war. „Es ist schön, wenn jemand seine Chancen wahrnimmt“, freut sich die Pensionistin von Herzen. Nun arbeitet das Team auf den Pflichtschulabschluss hin!