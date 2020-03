Immer mehr Drogenlenker in Kärnten

Drogenlenker: Mehr Schulungen und höherer Kontrolldruck

„In Kärnten führten Schulungen verbunden mit einer Erhöhung des Kontrolldruckes dazu, dass von Jahr zu Jahr mehr Drogenlenker zur Anzeige gebracht werden“, so Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß, die Innenminister Karl Nehammer am Dienstag bei der Schwerpunktaktion im Bereich des Klagenfurter Südrings begleitete. Waren es 2017 noch 114 Anzeigen, so konnte diese Zahl 2019 auf 196 erhöht werden. In den ersten beiden Monaten 2020 wurden bereits 40 Personen angezeigt.