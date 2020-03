Thomas Brezina kommt zur „Krone“-Kinderlesung

Gratis in den Reptilienzoo Happ

Elf Partner sind diesmal darin vertreten: Für jedes gelesene Buch gibt’s einen Stempel auf dem jeweiligen Abschnitt. Mit je fünf können die Kinder den Bon eintauschen. Zur Auswahl stehen Gratisbesuche im Reptilienzoo Happ, in der Adlerarena, im Museum für Volkskultur in Spittal, Minimundus, im Alpen Wildpark Feld am See, der Cine City Bowling Arena. Oder man tauscht gegen drei Stempel KidsKrone, eine Liftkarte der Koralm, eine Gratis-Rundfahrt mit der Wörthersee-Schifffahrt, eine Jause bei Subway oder Buntstifte der Arbeiterkammer. Die Partner bei der Leseaktion sind Arbeiterkammer, Bildungsdirektion, Schülerzeitung Mini-Max, Bibliotheksverband, die Kelag sowie die Stadtwerke Klagenfurt.