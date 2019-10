„Leseonkel“ der „Krone“ wird jetzt Star-Zauberer

„Das ist ein Geschenk, von dem man nur träumen kann!“, sagt der Kärntner über seine zukünftige Arbeit in der 35-köpfigen Truppe. Er hat sich gegen 3000 Bewerber durchgesetzt. Wenn am 11.11. in seiner Heimat der Fasching eingeläutet wird beginnt für ihn in Hamburg ein Abenteuer.