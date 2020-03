Gent und das Lamm mit dem göttlichen Gesicht

Dass die Engel und Heiligen auf dem Altar ebenso wie das Stifter-Paar so ungemein lebendig wirken, ist der neuen Malweise van Eycks zu verdanken. Lange galt er als der Erfinder der Ölmalerei, mittlerweile weiß man, dass er nur die Technik extrem verfeinert hat. Dazu kommen seine Kenntnisse der Optik, die sich in begnadeter Lichtgestaltung und zarten Reflexionen in seinen Gemälden äußern. Und van Eyck läutet in seinen Werken die Renaissance ein, indem er den Menschen als selbstbewusstes Individuum zeigt, das den Betrachter aus dem Bild heraus anschaut. Die italienischen Meister dieser Zeit wie Fra Angelico oder Masaccio waren davon noch ziemlich weit entfernt. Das alles sieht man zwar nicht in der Kathedrale, aber dafür im MSK, dem Museum der schönen Künste in Gent, das unter dem Titel „Eine optische Revolution“ noch bis 30. April die wohl größte Van-Eyck-Ausstellung aller Zeiten zeigt. Dort findet man auch die Außenteile des Altars im Original und 13 der insgesamt 23 bekannten Meisterwerke des Malers wie eines seinert Verkündigungsbilder oder die „Stigmatisierung des heiligen Franziskus“.