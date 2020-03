Feuerlöscher bei Konzert entleert - 5 Verletzte

Zwei Männer haben bei einem Konzert in Köln mit einem Feuerlöscher in die Menge gesprüht und dabei fünf Frauen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen entleerte das Duo den Pulverlöscher am Samstagabend auf der Bühne eines Veranstaltungsraums, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die knapp 700 Gäste mussten unverzüglich die vernebelten Räumlichkeiten verlassen.