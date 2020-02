Nach Asbest-Wirbel gehen in Frohnleiten Wogen hoch

„Ich habe damit aus den politisch motivierten Angriffen gegen meine Person die Konsequenzen gezogen - ich habe diese versuchte Demontage nicht notwendig“, sagt Johannes Novak in Richtung ÖVP-Bürgermeister Johannes Wagner. „Er hat immer wieder gegen meine Person interveniert, hat sogar persönliche Unterlagen an die Ziviltechniker Kammer weitergeleitet - die sah dennoch keine Unvereinbarkeit zwischen meiner Tätigkeit in Frohnleiten und meinem Unternehmen. Ich vermute deshalb, dass es daran liegt, dass ich gewisse Dinge aus der Vergangenheit aufgearbeitet und ans Licht gebracht habe.“