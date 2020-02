Wie gefährlich ist das Coronavirus für Kinder?

Man muss den Kids also keine Atemmasken in die Schule mitgeben?

Nein! Gesunde brauchen diese gar nicht. Die Kinder besser zum regelmäßigen Händewaschen anregen. Um das Immunsystem zu stärken, sollten sie ausreichend schlafen und sich regelmäßig bewegen, am besten an der Luft. Massenveranstaltungen meiden. Wichtig: Kranke müssen zu Hause bleiben! Das sind aber alles Maßnahmen, die in Influenza-Zeiten ohnehin gelten sollten. Denn die echte Grippe verläuft bei Kindern und Jugendlichen wahrscheinlich schwerer als Corona. In der Grippesaison 2017/2018 verstarben allein in Österreich neun Kinder daran.