Ex-Minister Josef Moser verlässt den Nationalrat

Mosers berufliche Zukunft ist offen

Wie Moser am Rande des Plenums gegenüber Journalisten berichtete, ist seine berufliche Zukunft offen. Der frühere Justizminister erklärte, er habe sich ursprünglich für eine Position am Europäischen Rechnungshof bewerben wollen. Gesundheitliche Probleme hätten das aber verhindert. Moser will sich nun der Familie widmen.