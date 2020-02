Neues Baumprojekt in Eisenstadt gestartet

Bäume sind nicht nur wichtig für das Stadtbild, sondern tragen auch zum Klimaschutz bei. In der Fußgängerzone in Eisenstadt wurden nun zehn neue Bäume gepflanzt. In einem speziellen Hochbeet, welches auch Raum für Blumen bietet und als Sitzgelegenheit genutzt werden kann, sollen die Schattenspender in Zukunft gedeihen.