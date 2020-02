Kates 35-Euro-Sneakers sind bereits ausverkauft

Dass Herzogin Kate in Sachen Stil ein echtes Vorbild ist, hat sie immer wieder unter Beweis gestellt. Aber nicht nur ihre edlen Looks kommen bei Royal-Fans rund um den Globus an. Am Mittwoch zeigte sich die Gattin von Prinz William nämlich ungewohnt leger in Sportkleidung und Sneakers - und schaffte damit einen echten Hit!