Lenker prallt frontal gegen Sattelauflieger - tot!

In den frühen Morgenstunden schrillten am Donnerstag die Alarmglocken bei mehreren Feuerwehren in Kärnten: Die Kameraden aus St. Peter/Spittal, Töplitsch und Feistritz/Drau mussten zu einem Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn A10 ausrücken. Ein Lkw-Fahrer verlor während der Fahrt den Sattelauflieger - ein Autolenker fuhr frontal dagegen.