TV-Auftritt war für Linzer erst der Anfang

„Ich war vor dem Auftritt schon nervös“, verriet Presono-Gründer Martin Behrens, der sich in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ dank des Deals mit SevenVentures-Sprecher Daniel Zech TV-Werbezeiten im Wert von einer Million Euro sichern konnte. Doch wer ist Presono eigentlich? „Wir machen es einfacher, eine schöne Präsentation zu erstellen, gewährleisten, dass die Daten aktuell sind, die gezeigt werden“, so Behrens, der seit Dezember mit seinem 15-köpfigen Team ein Büro in der Linzer Landstraße hat.