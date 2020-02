Sie feiern geheimen 1. Hochzeitstag nackt im Bett!

Ständchen im Bett

Das Paar befindet sich in dem Video offenbar im Bett. Kaulitz hat lediglich ein Handtuch um den Körper geschlungen und bringt seiner Heidi, von der man nur die nackten Beine sieht, ein Ständchen auf der Gitarre dar. Die Decke des Raumes ist gefüllt mit unzähligen Heliumballons in Herzform. Die roten Bänder, an denen sie hängen, schweben wie Lianen durch den Raum. Romantik pur! „Die Zeit vergeht wie im Flug ...“ und „Ich liebe Dich Tom“, schreibt Klum ihrem Liebsten zu dem Video und fügt das Datum 22. Februar im Hashtag hinzu. Womit sie endlich auch das genaue Hochzeitsdatum verraten hat.