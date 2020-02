Mediziner: „Nähern uns Definition einer Pandemie“

„Nähern uns der Definition einer Pandemie“

Schon vor knapp zwei Wochen hatte der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, Christian Drosten, die Befürchtung geäußert, er halte es für möglich, dass sich der Ausbruch des neuen Coronavirus nicht mehr eindämmen lasse und die Lungenkrankheit Covid-19 zu einer Pandemie werden könnte. „Wir nähern uns der Definition einer Pandemie“, sagte er bei einer gemeinsamen Vorlesung der Charité und der London School of Hygiene and Tropical Medicine im Berliner Naturkundemuseum. „Darauf müssen wir uns einstellen“, so der anerkannte Experte für Coronaviren.